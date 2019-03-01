Политика
Климкин заявил о «происхождении» России и Белоруссии от УкраиныRT на русском 01:35
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. Об этом он написал в своей статье для Observador. По его словам, Украина является «наследницей Киевской Руси».
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После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия.
— Павел Климкин, украинский дипломатГазета.Ru вчера в 22:22
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Политика
«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму
НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
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Обновлено в 07:08
Политика
Лукашенко назвал имя нового президента Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в его победе, несмотря на то что все социологические исследования называют "шоколадного короля" аутсайдером предвыборной гонки.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено в 04:23
Экономика
В Кремле заподозрили фонд Майкла Калви в финансировании оппозиции
По делу Baring Vostok в середине февраля были арестованы шесть человек, в том числе основатель фонда Майкл Калви.
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Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Интернет
В Роскачестве рассказали, как защитить смартфон от прослушки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций, которые помогут обезопасить смартфон от программ, способных шпионить за пользователем.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21
Истребитель МиГ-21 ВВС Индии действительно сбил пакистанский F-16 в ходе воздушного боя над Кашмиром 27 февраля, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Нижнем Новгороде у школы произошла стрельба
Неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице Тонкинской, около средней общеобразовательной школы № 121 в Нижнем Новгороде.
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Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о единой валюте с Россией
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.
Обновлено в 05:10
Политика
Мадуро поручил перенести офис PDVSA в Москву
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что глава государства Николас Мадуро решил закрыть офис нефтяной компании PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Бастрыкин рассказал о статистике оправдательных приговоров в 2018 году
Суды вынесли лишь 516 оправдательных приговоров из 108 тысяч уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета в 2018 году, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Обновлено в 04:51
Политика
Британия передала дом Скрипаля совету графства Уилтшир
Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери был передан совету графства Уилтшир после завершения в нем работ по ликвидации последствий загрязнения нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Обновлено в 07:10
Общество
Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» в Россию
Умер бизнесмен Михаил Любович — один из основателей компании «Союзконтракт», импортировавшей в середине 1990-х в Россию куриные окорочка «ножки Буша» из США.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Студентка напала с ножом на жильцов общежития МАИ
Студентка Московского авиационного университета (МАИ) ранила ножом жильцов общежития университета, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Политика
Мэр Львова снял свою кандидатуру с выборов президента Украины
Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявил 1 марта, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины.
Обновлено в 07:11
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Авто
Tesla закрывает все свои магазины
Для достижения более низких цен и сохранения «финансовой устойчивости» Tesla закрывает все свои розничные магазины и переходит на онлайн-продажи, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
Центробанк объяснил замедление темпа роста зарплат россиян
Годовой прирост реальной заработной платы в стране снизился из-за ускорения инфляции, а также приближения зарплат работников социальной сферы и культуры к целевым значениям.
Обновлено в 06:40
Транспорт
В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер
С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
«С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%», — сообщили в Сбербанке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев до пяти лет.
Обновлено в 06:27
Происшествия
ФСБ задержала в Миассе сотрудника ракетного центра имени Макеева
Сотрудники УФСБ по Челябинской области в Миассе задержали работника Государственного ракетного центра имени Макеева, который входит в государственную корпорацию "Роскосмос".
Обновлено в 06:41
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Общество
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Обновлено в 05:52
Автоспорт
Феттель обновил рекорд предсезонных тестов, Квят — третий
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» установил обновил рекорд предсезонки, проехав круг за 1.16,221 секунды.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Российская армия в ближайшее время получит ЗРС С-500
На вооружение российской армии скоро поступят новейшие зенитные ракетные системы С-500, сообщил начальник военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров в интервью газете "Красная звезда".
Обновлено в 00:58
Спорт
Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу
Финский тренер Туомас Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу.
Обновлено в 07:10
Авто
Обновлённый УАЗ «Хантер» поступил в продажу
С сегодняшнего дня, 1 марта, Ульяновский автозавод начал продажи модернизированного внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 07:11
Происшествия
Российский корабль протаранил мост в Южной Корее
Российский сухогруз в южнокорейском порту Пусан неожиданно протаранил автомобильный мост.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
В областном центре почтут память воинов-десантников
Оренбуржцы в память о воинах-десантниках возложат цветы к Мемориалу памяти ветеранов боевых действий.
Обновлено вчера в 09:45