Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»RT на русском 12:49
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Спорт
Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ
Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15
Футбол
Толиссо, не игравший с сентября, приступил к тренировкам
Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо восстановился после травмы колена и вернулся к тренировкам с командой.
Обновлено в 14:31
Футбол
Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»
Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.
Обновлено в 17:11
Наука
Целлюлозный аэрогель подает большие надежды в области регенерации костной ткани
Обновлено в 09:48
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено в 11:27
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Политика
Арестованному украинскому моряку сделали операцию в Москве
Украинскому военному моряку Василию Сороке, раненному во время вооруженного инцидента в районе Керченского пролива, в понедельник сделали операцию, сообщила во вторник уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на слова своей российской коллеги Татьяны Москальковой.
Обновлено в 09:22
Экономика
Росстат сообщил о росте промышленного производства
В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Хоккей
Александр Хованов подписал контракт с «Миннесотой»
Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.
Обновлено в 20:49
Происшествия
В Петербурге на улице Стачек полыхала иномарка
В петербургском кировском районе на перекрестке улиц Стачек и Зенитчиков произошло ДТП. В результате легковой автомобиль загорелся.
Обновлено в 17:07
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено в 13:07
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено в 16:57
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В результате обстрела школьного автобуса в Сирии погибли два ребенка
Двое детей погибли в результате обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в городе Алеппо.
Обновлено в 15:19
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной попала в больницу
Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено в 19:43
Общество
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Футбол
Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»
Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США
Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено в 18:17
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43