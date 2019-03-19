Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»RT на русском 12:49

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
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Климкин заявил, что Россия готовит «новую газовую войну» с Украиной

Московский Комсомолец13:57

Климкин обвинил РФ в подготовке к «новой газовой войне». В Москве ответили

URA.Ru16:28

Климкин обвинил Россию в попытке организовать новую «газовую войну»

РБК16:27

Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны»

Известия15:11

В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»

Life.ru18:50

В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о «газовой войне»

RT на русском13:41

Украина начала готовиться к новой газовой войне с Россией

Lenta.ru13:55
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Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Политика

Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено в 19:00
Спорт

Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15
Футбол

Толиссо, не игравший с сентября, приступил к тренировкам

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо восстановился после травмы колена и вернулся к тренировкам с командой.
Обновлено в 14:31
Футбол

Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»

Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.
Обновлено в 17:11
Наука

Целлюлозный аэрогель подает большие надежды в области регенерации костной ткани

Обновлено в 09:48
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено в 11:27
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Общество

Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Политика

Арестованному украинскому моряку сделали операцию в Москве

Украинскому военному моряку Василию Сороке, раненному во время вооруженного инцидента в районе Керченского пролива, в понедельник сделали операцию, сообщила во вторник уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на слова своей российской коллеги Татьяны Москальковой.
Обновлено в 09:22
Экономика

Росстат сообщил о росте промышленного производства

В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Хоккей

Александр Хованов подписал контракт с «Миннесотой»

Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Отец Началовой уточнил причину ее гибели

Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью.
Обновлено в 20:49
Происшествия

В Петербурге на улице Стачек полыхала иномарка

В петербургском кировском районе на перекрестке улиц Стачек и Зенитчиков произошло ДТП. В результате легковой автомобиль загорелся.
Обновлено в 17:07
Экономика

Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox

Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено в 13:07
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено в 16:57
Экономика

ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В результате обстрела школьного автобуса в Сирии погибли два ребенка

Двое детей погибли в результате обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в городе Алеппо.
Обновлено в 15:19
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Мама Марии Порошиной попала в больницу

Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие

Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету

Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено в 19:43
Общество

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Футбол

Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»

Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие

Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США

Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено в 18:17
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
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