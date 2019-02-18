Политика
Климкин заявил о необходимости остановить РоссиюRT на русском 01:29
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, по его мнению, Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять её экономические или политические интересы.
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Все в ЕС прекрасно понимают, что совершив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия показала, что не перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы. Если сама не остановится, то ее нужно остановить.
— Павел Климкин, украинский дипломатГазета.Ru 05:48
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