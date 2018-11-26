Политика

Климкин заявил о ненужности дипотношений с РФ
News.ru
вчера в 13:50

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что его страна не нуждается в дипломатических отношениях с Россией. Однако порвать их Киев пока не готов.
News.ruвчера в 13:50
с чего всё началось
— Что касается отношений с Россией — нам по определению эти отношения не нужны, у нас нет по факту таких отношений, — приводит
 слова Климкина РИА "Новости".
Life.ruвчера в 15:38

Подробнее о событии

Климкин: отношения с РФ нам не нужны

Московский Комсомолецвчера в 16:03

Глава МИД Украины: Отношения с Россией нам не нужны

Life.ruвчера в 15:38

В Киеве заявили о ненужности дипотношений с Россией

НТВвчера в 14:01

Климкин заявил о ненужности дипотношений между Россией и Украиной

RT на русскомвчера в 13:58

Климкин заявил о ненужности дипотношений с РФ

News.ruвчера в 13:50

В МИД Украины рассказали о будущем дипломатических отношений с Россией

Газета.Ruвчера в 13:49

Киев пока не готов к разрыву дипломатических отношений с Россией, хотя считает, что они себя исчерпали

Эхо Москвывчера в 13:31
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Армия и оружие

СБУ признала, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей ВМС

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы.
Обновлено в 03:33
Политика

Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.
Обновлено в 03:09
Политика

Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, которая направлена на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов.
Обновлено в 03:13
Политика

Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе

Мексиканские власти призвали Вашингтон провести расследование в связи с использованием американской стороной нелетального оружия против мигрантов на границе.
Обновлено в 03:24
Политика

ВТБ пригрозил Порошенко иском о взыскании средств на покупку «дочки»

ВТБ оставит за собой право обращения в международный суд для взыскания с президента Украины Петра Порошенко расходов на покупку банка «Мрия», говорится в заявлении банка.
Обновлено в 03:34
Политика

Глава Alibaba стал членом Компартии Китая

Обновлено в 03:32
Политика

Саудовского принца потребовали арестовать из-за убийства журналиста

Обновлено в 03:17
Политика

В избирком Ингушетии подали заявку на референдум по спору с Чечней

Соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней было подписано главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым в конце сентября.
Обновлено в 03:17
Политика

Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, несмотря на введение военного положения, выборы главы государства должны состояться в соответствии с Конституцией Украины 31 марта 2019 года.
Обновлено в 01:45
Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море

Владимир Путин провел по инициативе германской стороны телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила пресс-служба президента России.
Обновлено в 03:27
Политика

Трамп намерен повысить с 1 января пошлины на импорт китайских товаров

Президент США Дональд Трамп вряд ли удовлетворит предложение Китая воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин с 10% до 25% на импорт китайских товаров.
Обновлено в 03:22
Политика

Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствие с планом дальнего похода совершил деловой заход в военно-морскую базу (ВМБ) Чанги (Сингапур).
Обновлено в 03:24
Политика

Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием

Команда специального прокурора Роберта Мюллера подала в суд документ, в котором говорится, что бывший начальник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, неоднократно врал следователям.
Обновлено в 03:28
Политика

Участников саммита G20 в Аргентине накормят местными блюдами

Меню для лидеров стран "Большой двадцатки" на саммите в Буэнос-Айресе будет состоять из блюд аргентинской кухни, сообщает газета Nacion.
Обновлено в 03:27
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