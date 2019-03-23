Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССРГазета.Ru 13:06

с чего всё началось

В начале нашей независимости мы все искренне ожидали, что освобождённая от советских оков украинская высшая школа рванёт вперёд и быстро сравнится с европейской и мировой, тем более что запас качества у нас был ничего. К сожалению, всё произошло с точностью до наоборот.

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда". Климкин рассказал, что многие изначально думали, что освобожденная от советских оков украинская высшая школа приблизится к европейской, но этого не случилось.

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

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