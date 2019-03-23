Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССРГазета.Ru 13:06
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда". Климкин рассказал, что многие изначально думали, что освобожденная от советских оков украинская высшая школа приблизится к европейской, но этого не случилось.
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В начале нашей независимости мы все искренне ожидали, что освобождённая от советских оков украинская высшая школа рванёт вперёд и быстро сравнится с европейской и мировой, тем более что запас качества у нас был ничего. К сожалению, всё произошло с точностью до наоборот.
— Павел Климкин, украинский дипломатRT на русском 12:50
с чего всё началось
Изданию "Украинская правда" Климкин пожаловался на то, что украинская высшая школе не "рванула вперед, сбросив советские оковы", а начала деградировать, растеряв за последующие годы весь "запас прочности".Вести.Ru12:31
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