Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против РоссииРИА Новости 20:11
Киев перестанет соблюдать минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Глава МИД Украины решил запугать европейцев: мол, если они ослабят санкционное давление на Россию, Украина перестанет выполнять Минские соглашения! Но Киев и так их не выполняет. И это всем известно. Нашёл, чем напугать. А санкции против России только вредят интересам Европы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт 13:48
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Штаб Зеленского раскритиковал ультиматум Климкина ЕС из-за санкций против РФ
Московский Комсомолец17:14
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