Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против РоссииРИА Новости 20:11

Глава МИД Украины решил запугать европейцев: мол, если они ослабят санкционное давление на Россию, Украина перестанет выполнять Минские соглашения! Но Киев и так их не выполняет. И это всем известно. Нашёл, чем напугать. А санкции против России только вредят интересам Европы.

Киев перестанет соблюдать минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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