Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против РоссииИзвестия 09:57
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
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Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Гаджеты
Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV
Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено в 16:17
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко
В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Экономика
Правительство расширило список товаров для маркировки
Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Политика
В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
Обновлено в 14:05
Политика
После чего жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии
Министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российскую пенсию после оформления гражданства РФ при условии, что они будут зарегистрированы на территории России.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Футбол
Раванелли пропустит шесть месяцев
Раванелли еще месяц будет находиться в Италии, где пройдет начальный этап реабилитации.
Обновлено в 17:47
Футбол
Стивен Джеррард дал интервью Евгению Савину
Евгений Савин сгонял к Стивену Джеррарду в Глазго и проникся духом в Ливерпуле.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Казани школьник с пистолетом взял детей в заложники
Сегодня, 13 мая, в гимназии № 7 Казани 17-летний подросток с пистолетом ворвался в один из учебных классов и взял в заложники детей.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 08:36
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Общество
Прокурор сообщил Куйвашеву о нарушениях Глацких и «Золотого Сечения»
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору представление с требованием устранить нарушения в работе департамента молодежной политики (когда его возглавляла Ольга Глацких).
Обновлено в 10:09
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Футбол
Тайны ВАРа. Сколько стоят видеоповторы
В премьер-лиге в понедельник состоялось заседание рабочей группы по видеоповторам.
Обновлено в 17:33
Политика
Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса
NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Об этом сообщил в понедельник, 13 мая, президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 18:26
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44