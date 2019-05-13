Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против РоссииИзвестия 09:57

Глава МИД Украины решил запугать европейцев: мол, если они ослабят санкционное давление на Россию, Украина перестанет выполнять Минские соглашения! Но Киев и так их не выполняет. И это всем известно. Нашёл, чем напугать. А санкции против России только вредят интересам Европы.

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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