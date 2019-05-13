Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против РоссииГазета.Ru 09:38
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию. Об этом сообщает "Европейская правда".
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Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено в 08:38
Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Футбол
Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»
Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
Обновлено в 06:20
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Общество
Голикова высказалась против сокращения майских праздников
Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников.
Обновлено в 08:56
Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента США Дональда Трампа по новому договору о ядерном разоружении с участием КНР, заявил, что никаких переговоров по этому вопросу пока нет.
Обновлено в 09:44
Энергетика
«Роснефть» в первом квартале снизила чистый долг на 110 млрд руб
По итогам 2018 года «Роснефть» снизила чистый долг и торговые обязательства более чем на $14 млрд.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Дети рассказали о захвате в заложники подростком в казанской школе
По данным ведомства, утром 13 мая вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток пришел в гимназию №7. В классе он достал оружие, сел за учительский стол и запретил детям покидать помещение.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Общество
В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения
Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Политика
Трамп захотел встречи с Путиным
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
ЖКХ
В столице началось сезонное отключение горячей воды
Сегодня в столице началось сезонное отключение горячей воды.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей
По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48