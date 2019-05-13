Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против РоссииГазета.Ru 09:38

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию. Об этом сообщает "Европейская правда".

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