Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по РоссииРИА Новости вчера в 22:08
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
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Климкин подверг резкой критике заявление генсека Совета Европы о России
Московский Комсомолецвчера в 22:34
Глава МИД Украины Климкин прокомментировал заявление Ягланда о возвращении России в Совет Европы
Российский Диалогвчера в 12:12
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Политика
Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия
В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического значения
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:04
Футбол
Семак: врачам «Зенита» разрешили посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 01:49
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Обновлено в 01:00
Гаджеты
В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID
На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске
В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Правительство Индии решило купить у России 463 танка
Британское оборонное издание Janes сообщило, что правительство Индии решило купить у России 463 танка Т-90МС.
Обновлено в 02:33
Футбол
Пеле выписан из больницы Парижа
Легендарный бразильский футболист Пеле, который ранее был госпитализирован в Париже, выписан из больницы.
Обновлено в 01:12
Музыка
Димаш поразил публику на творческом вечере Аллы Пугачевой
Обновлено в 01:06
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Гаджеты
Сотовые операторы и ФСБ выступили против появления eSIM в России
Ранее стало известно, что Минкомсвязи работает над созданием нормативной базы для внедрения виртуальных сим-карт eSIM в России.
Обновлено вчера в 04:30
Кино
В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел
В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску
Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.
Обновлено в 02:39
Наука
Свет заставили двигаться в 30 раз быстрее скорости света
Обновлено 06 апреля в 02:30
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Стас Пьеха сделал заявление из-за смерти
Стас Пьеха потерял близкого человека. Популярный исполнитель выступил с заявлением.
Обновлено в 02:22
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Примерно столько же господин Кудрявцев заплатил за «Ведомости» в 2015 году с учетом долга и журнального бизнеса, который теперь намерен сохранить.
Обновлено вчера в 15:48
Футбол
Дембеле оштрафован на €10 тысяч за мусор в арендованном доме
Футболист испанской "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом на сумму около 10 тысяч евро за беспорядок, оставленный им в арендованном доме, сообщает Bild.
Обновлено в 02:40
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членом
"Понятно, что есть геополитический подтекст и мы с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, но цель понятна и мы к ней идем", сказал глава ДНР.
Обновлено в 01:53
Авто
Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля
Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.
Обновлено вчера в 10:35