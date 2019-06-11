Политика
Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 летРБК 17:14
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин усомнился в возможностях Украины вступить в Европейский союз в ближайшие 10 лет. Об этом он сообщил в своем Facebook. По его словам, чтобы вступить в ЕС к 2025 году, Украина давно должна была начать переговоры.
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Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 15:53
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