Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 летРБК 17:14

Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин усомнился в возможностях Украины вступить в Европейский союз в ближайшие 10 лет. Об этом он сообщил в своем Facebook. По его словам, чтобы вступить в ЕС к 2025 году, Украина давно должна была начать переговоры.

Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет

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