Политика
Климкин уходит в «политический отпуск»Мир новостей 09:09
В личном аккаунте социальной сети Facebook Климкин написал о принятом решении и добавил, что «пришло время создать настоящую команду». Политик обратил внимание своих сограждан, что весьма важно не попасть в «русскую ловушку».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Общество
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершился в Москве. Об этом 1 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 09:22
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VPN от «Касперского» начал блокировать запрещенные сайты
Сайт «Роскомсвобода» сообщает, что VPN-сервис «Kaspersky Secure Connection» начал блокировать сайты, запрещенные в России.
Обновлено в 17:08
Футбол
Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Галкин ответил на вопрос о здоровье Пугачевой
Хотя день был ветреный, на видео можно расслышать разговор Пугачевой с Галкиным, а также возгласы их детей.
Обновлено в 14:37
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
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Кино
Вышел трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны»
В Сети появился трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны» сервиса Hulu.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Космос
В условиях открытого космоса плесень выжила
Обновлено 29 июня в 09:25
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Кино
Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру фильма «Анна»
Фильм «Анна» является римейк культового фильма Бессона «Никита», снятого в 1990 году. Действия ленты происходят в Москве в 1987 году.
Обновлено в 10:18
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено в 15:48
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Политика
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено в 17:00
Кино
Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы
ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов
Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.
Обновлено в 08:54
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Общество
Минздрав предложил проверять студентов на наркотики
Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Дело Ивана Голунова передано в СКР
Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Чечне полицейского зарезали на посту
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту.
Обновлено в 08:47