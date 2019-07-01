Политика

Климкин уходит в «политический отпуск»Мир новостей 09:09

В личном аккаунте социальной сети Facebook Климкин написал о принятом решении и добавил, что «пришло время создать настоящую команду». Политик обратил внимание своих сограждан, что весьма важно не попасть в «русскую ловушку».
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Климкин ушел в отпуск, не дожидаясь решения Рады о его отставке

Комсомольская правда16:32

Климкин уходит в отпуск до решения Рады по своей отставке

Московский Комсомолец16:27

Климкин заявил об уходе в «политический» отпуск

RT на русском06:24

Климкин решил уйти в «политический отпуск» после конфликта с Зеленским

Rambler News Service06:46

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

РИА Новости06:23

Климкин срочно ушел в отпуск после скандала

Газета.Ru06:20

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

ТАСС06:11
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Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершился в Москве. Об этом 1 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 09:22
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VPN от «Касперского» начал блокировать запрещенные сайты

Сайт «Роскомсвобода» сообщает, что VPN-сервис «Kaspersky Secure Connection» начал блокировать сайты, запрещенные в России.
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Галкин ответил на вопрос о здоровье Пугачевой

Хотя день был ветреный, на видео можно расслышать разговор Пугачевой с Галкиным, а также возгласы их детей.
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В Сети появился трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны» сервиса Hulu.
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Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Космос

В условиях открытого космоса плесень выжила

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Учеными обнаружено новое свойство света

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Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру фильма «Анна»

Фильм «Анна» является римейк культового фильма Бессона «Никита», снятого в 1990 году. Действия ленты происходят в Москве в 1987 году.
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Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

Обновлено в 15:48
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:09
Политика

США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику

Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Футбол

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Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено в 17:00
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
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Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы

ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов

Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.
Обновлено в 08:54
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Обновлено в 16:30
Хоккей

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Обновлено в 13:17
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Общество

Минздрав предложил проверять студентов на наркотики

Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Политика

Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии

Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Дело Ивана Голунова передано в СКР

Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
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Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Происшествия

В Чечне полицейского зарезали на посту

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту.
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