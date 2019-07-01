Политика

Климкин уходит в «политический отпуск»Мир новостей 09:09

В личном аккаунте социальной сети Facebook Климкин написал о принятом решении и добавил, что «пришло время создать настоящую команду». Политик обратил внимание своих сограждан, что весьма важно не попасть в «русскую ловушку».
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Климкин ушел в отпуск, не дожидаясь решения Рады о его отставке

Комсомольская правда16:32

Климкин уходит в отпуск до решения Рады по своей отставке

Московский Комсомолец16:27

Климкин заявил об уходе в «политический» отпуск

RT на русском06:24

Климкин решил уйти в «политический отпуск» после конфликта с Зеленским

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Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

РИА Новости06:23

Климкин срочно ушел в отпуск после скандала

Газета.Ru06:20

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

ТАСС06:11
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На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов

Обновлено в 11:11
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
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Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
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Армия и оружие

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Автор отмечает, что одним из самых ожидаемых был танк T-14, который также продемонстрировали на форуме.
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Политика

Следствие по делу задержанных под Крымом украинских моряков завершено

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с освобождением украинских моряков нужно решать "в рабочем режиме", после того, как будет вынесен приговор суда.
Обновлено в 07:51
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 16:09
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
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Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»

Обновлено в 05:37
Транспорт

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Обновлено в 10:47
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Во Владивостоке собаки насмерть загрызли сторожа

Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Врач Алибасова обвинила его в алкоголизме

Лечащий врач Бари Алибасова Марият Мухина косвенно дала понять в интервью KP.Ru, при каком диагнозе назначаются такие препараты.
Обновлено в 10:04
Здоровье

Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки

Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе призвал женщин не злоупотреблять резкой сменой спортивной обуви на каблуки из-за риска микронадрывов связок, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:22
Энергетика

Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска

Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Политика

В МИД РФ высказались по поводу отмены виз для граждан Грузии

Карасин подтвердил, что незадолго до начала антироссийских выступлений в Грузии обсуждался вопрос об отмене виз для граждан этой страны.
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Футбол

Бенитес согласился возглавить «Далянь Ифан»

Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес согласился возглавить китайский клуб «Далянь Ифан».
Обновлено в 12:50
Политика

Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»

Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Военный вертолет потерпел крушение в Германии

Обновлено в 09:39
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Наука

Аналог ботокса оказался эффективным оружием против малярийных комаров

Обновлено в 05:18
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено в 20:23
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