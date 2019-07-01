Политика

Климкин уходит в «политический отпуск»Мир новостей 09:09

В личном аккаунте социальной сети Facebook Климкин написал о принятом решении и добавил, что «пришло время создать настоящую команду». Политик обратил внимание своих сограждан, что весьма важно не попасть в «русскую ловушку».
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Климкин объявил о «политическом отпуске» на фоне конфликта с Зеленским

РБК08:19

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Rambler News Service06:46

Климкин срочно ушел в отпуск после скандала

Газета.Ru06:20

Климкин заявил об уходе в «политический» отпуск

RT на русском06:24

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

РИА Новости06:23

Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»

Комсомольская правда06:32

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

ТАСС06:11
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Депутат Европейского парламента рад, что концерн отозвал запрос на строительство газопровода в датских территориальных водах.
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Футболист Маркизио договорился с «Зенитом» о расторжении контракта

Маркизио ранее выступал за "Эмполи" и "Ювентус", а летом 2018 года подписал двухлетний контракт с питерцами на правах свободного агента.
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На главу штаба Навального в Петербурге вновь напали

Обновлено в 09:55
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Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
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Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
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Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри

В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.
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Армия и оружие

СМИ: премьер Ирака издал указ о слиянии всех военизированных отрядов с армией страны

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди издал распоряжение, обязывающее все военизированные отряды, действующие на территории страны, разорвать любые отношения с политическими силами и присоединиться к единой национальной армии.
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Экономика

Morgan Stanley снизил прогноз роста мировой экономики на 2019-2020 гг

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Владимир Путин пообщался с врио губернатора Липецкой области

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Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

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Компания Radical выпустит свой суперкар для дорог общего пользования

Британская компания Radical Sportscars, готовит к дебюту свой новый серийный спорткар, предназначенный для дорог общего пользования.
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С помощью цифровизации удастся сократить время диагностики и принятия решения по назначению лечения.
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Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
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Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

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Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»

Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
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