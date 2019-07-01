Политика
Климкин заявил об уходе в политический отпускВзгляд.ру 06:58
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял решение уйти в политический отпуск.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Общество
Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США
Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Общество
Еще пять регионов РФ вошли в пилотный проект по снижению бедности
Результатом полного анализа ситуации станет выработка мер по повышению доходов населения и снижению уровня бедности.
Обновлено в 13:22
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном
Обновлено в 19:07
Хоккей
«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным
Обновлено в 13:13
Экономика
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге
Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по Сирии
Обновлено вчера в 21:45
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Экономика
Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года
Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Общество
Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий
Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Политика
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Технологии
VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Происшествия
Увеличилось количество погибших при наводнении в Иркутской области
По неофициальным данным, количество погибших во время паводка в Иркутской области увеличилось до 14 человек.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25