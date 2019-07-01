Политика

Климкин заявил об уходе в политический отпускВзгляд.ру 06:58

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял решение уйти в политический отпуск.
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Климкин ушел в отпуск, не дожидаясь решения Рады о его отставке

Комсомольская правда16:32

Климкин уходит в отпуск до решения Рады по своей отставке

Московский Комсомолец16:27

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

ТАСС06:11

Климкин заявил об уходе в «политический» отпуск

RT на русском06:24

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

РИА Новости06:23

Климкин срочно ушел в отпуск после скандала

Газета.Ru06:20

Климкин решил уйти в «политический отпуск» после конфликта с Зеленским

Rambler News Service06:46
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Общество

Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Общество

Еще пять регионов РФ вошли в пилотный проект по снижению бедности

Результатом полного анализа ситуации станет выработка мер по повышению доходов населения и снижению уровня бедности.
Обновлено в 13:22
Общество

Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора

Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика

Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном

Обновлено в 19:07
Хоккей

«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным

Обновлено в 13:13
Экономика

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по Сирии

Обновлено вчера в 21:45
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Игры

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series выйдет 10 сентября

Обновлено в 11:17
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова высказался по поводу завершения карьеры бойца

Обновлено в 19:43
Общество

Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий

Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Политика

США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику

Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Технологии

VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Энергетика

Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»

Обновлено в 10:19
Происшествия

Увеличилось количество погибших при наводнении в Иркутской области

По неофициальным данным, количество погибших во время паводка в Иркутской области увеличилось до 14 человек.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
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