Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял решение уйти в политический отпуск.

Климкин заявил об уходе в политический отпуск

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