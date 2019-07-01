Политика

Климкин объявил об уходе, не дожидаясь увольненияRuposters.ru 08:03

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в видеообращении объявил, что уходит в отпуск и прекращает работу в ведомстве. Он опубликовал ролик в своем Facebook. В публикации, посвященной своей отставке, министр дважды упомянул Россию.
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Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

РИА Новости06:23

Климкин решил уйти в «политический отпуск» после конфликта с Зеленским

Rambler News Service06:46

Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»

Комсомольская правда06:32

Климкин заявил об уходе в «политический» отпуск

RT на русском06:24

Климкин объявил о «политическом отпуске» на фоне конфликта с Зеленским

РБК08:19

Климкин срочно ушел в отпуск после скандала

Газета.Ru06:20

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

ТАСС06:11
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

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Футбол

Акинфеев: Смолов осознал, что в матче с Хорватией поступил глупо

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о серии пенальти в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии.
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Избирком Петербурга завершил прием документов кандидатов в губернаторы

Обновлено в 11:56
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СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»

Обновлено в 13:39
Политика

Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов

«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.
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Происшествия

Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви

"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Общество

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Кино

Netflix представил первые фотографии, постеры и логотип «Ведьмака»

Обновлено в 10:19
Политика

Лев Лещенко прокомментировал скандальные заявления Нино Катамадзе

Историю со скандальным заявлением грузинской певицы Нино Катамадзе прокомментировал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам

Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
Обновлено в 09:21
Футбол

«Интер» объявил о подписании полузащитника

Полузащитник Валентино Лазаро перебрался из берлинской "Герты" в миланский "Интер".
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Германии потерпел крушение военный вертолёт

Как сообщает издание, принадлежавший Бундесверу военный вертолет (тип не называется), потерпел крушение в Нижней Саксонии в районе Хамельн-Пирмонт близ коммуны Эрцен.
Обновлено в 10:42
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Футбол

ЦСКА отдал Жиронкина в аренду в «Балтику» и отпустил Матвийчука

Обновлено в 11:07
Наука

Терраформирование Земли: книга о том, как жизнь сделала планету обитаемой

В познавательных фильмах или поверхностных книгах об эволюции жизни на Земле вы часто встретите рассказы о том, что климат стал холоднее или суше, поменялся состав атмосферы, и это повлияло на мир живого.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие

Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за России

Обновлено в 13:30
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta

"АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Светлана Лобода появилась рядом с таинственным мужчиной

Светлана Лобода заинтриговала поклонников, опубликовав фото, на котором она запечатлена рядом с неизвестным мужчиной.
Обновлено в 11:33
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:52
Космос

К Земле устремились четыре опасных астероида

Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Пригожин призвал не верить рассказам Темниковой о Серябкиной и Фадееве

Российский продюсер Иосиф Пригожин скептически отнесся к заявлениям бывшей участницы группы «Серебро» Елены Темниковой, которая ранее рассказала о якобы имевшей место любовной связи между ее коллегой по группе Ольгой Серябкиной и продюсером Максом Фадеевым.
Обновлено в 11:41
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
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