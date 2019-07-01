Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск". Об этом он написал в своём Facebook, отмечая, что пришла пора создать настоящую команду.

Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

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