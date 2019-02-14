Политика
Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на УкраинеРБК 09:31
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов присутствовать на президентских выборах в стране, чем у российских наблюдателей. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
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Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основополагающих принципов.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости 11:02
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