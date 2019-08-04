с чего всё началось

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли более 20 человек В субботу, 3 августа, во время транспортировки боеприпасов на базе сирийских ВВС в Шайрате, провинция Хомс, прогремел взрыв.

Политика NYT сообщила о поставках иранской нефти вопреки санкциям Издание The New York Times отследило передвижения 70 танкеров, принадлежащих Ирану, через сервисы MarineTraffic и Refinitiv, а также при помощи спутниковых снимков компании Planet Labs.

Политика Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Происшествия На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Финансы Экономический прогноз на август Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

Космос Хаббл отслеживает внешние пределы галактики Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.

Общество Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).

Кино Новое расследование Мамонтова: правда об аптечном бизнесе Журналистам студии Аркадия Мамонтова удалось несколько месяцев поработать в сетевых аптеках разных городов России и выяснить, из чего же сегодня складывается цена на лекарства, почему с аптечных полок исчезли дешевые отечественные препараты и как фармацевты в одночасье превратились из врачевателей в банальных продавцов.

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Происшествия В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.

Футбол Витесс — Аякс 2:2 По мнению главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого, амстердамский "Аякс" - главный фаворит предстоящего сезона чемпионата Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

Общество Путин повысил размер детских пособий Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Экономика В Минфине США разъяснили применение новых санкций Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Футбол «Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.

Общество Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Футбол Ари: «Когда „Краснодар“ забил, рефери стал давать все свистки в пользу „Зенита“» Нападающий "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Питерцы ушли от поражения в компенсированное время.