Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубежРИА Новости вчера в 23:36
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
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с чего всё началось
Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там, — цитирует Климкина портал «Обозреватель».News.ruвчера в 23:56
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