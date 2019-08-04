с чего всё началось

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

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Происшествия «ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».

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Футбол Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова заставила сына пойти в театральный институт Сын побоялся идти наперекор Меньшовой и выбрал уже протоптанную тропинку к актерской деятельности, чем сейчас вполне доволен.

Происшествия Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.

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