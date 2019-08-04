с чего всё началось

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Единоборства Жан Паскаль победил Маркуса Брауна 36-летний экс-чемпион мира в полутяжелом весе Жан Паскаль сегодня в Нью-Йорке одержал неожиданную победу техническим решением над 28-летним временным чемпионом WBA Маркусом Брауном.

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Экономика Экономист в Крыму объяснил, как защититься от «опасных» кредитов "Фактически, если человек занял 50 тыс. рублей, то максимальный штраф, который ему может быть приписан, – 50 тыс. рублей", – заключил Виктор Реутов.

Экономика Минфин США разъяснил применение новых санкций против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Армия и оружие Госдепартамент приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе Власти США приветствуют достигнутое между Дамаском и оппозицией соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Политика Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.

Футбол Ари обвинил арбитра в предвзятости Нападающий «Краснодара» Ари остался недоволен работой судей в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

Происшествия Детали стрельбы в Техасе раскрыли очевидцы Очевидцы стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо на западе Техаса рассказали о происшествии, свидетелями которого они стали.

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Происшествия В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.

Происшествия Влюбленная пара в Британии занялась сексом прямо на глазах у прохожих Парень и девушка занялись сексом в парке прямо на глазах у других людей.

Армия и оружие Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Политика Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.

Политика ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.

Экономика Роспотребнадзор: как быть с кредитами амурчанам, пострадавшим от паводка Амурский Роспотребнадзор опубликовал памятку для тех пострадавших, у которых есть задолженность, к примеру, перед банком.

Происшествия СК начал проверку после отравления детей в лагере в Подмосковье Следователи организовали проверку после информации о пищевом отравлении детей в подмосковном лагере.

Экономика Эксперт: торговая война США и КНР – возможность для Индии Глава индийской корпорации Larsen & Toubro Анил Манибхай Найк заявил, что торговая война между США и Китаем представляет огромные возможности для развития экономики Индии.

Общество В Парке Горького начался «Шашлык Live» Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Происшествия СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.

Экономика В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Автоспорт Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019 В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.