с чего всё началось

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.

Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль" и второй год подряд завоевал Суперкубок Англии по футболу.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.

Происшествия Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.

Экономика В России может появиться еще один способ получения зарплаты Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.

Космос На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.

Политика Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".

Общество Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.

Армия и оружие ОАЭ первыми из арабских стран полетят на Марс Зонд покинет Землю с космической станции в Японии и завершит свой полёт до конца 2020 года, аккурат к 50-летию Дня Независимости страны.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Происшествия Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Происшествия СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.

Политика Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.

Шоу-бизнес Актриса Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой Британская актриса и модель Кара Делевинь в тайне женилась на своей подруге Эшли Бенсон. Церемонию провели в Лас-Вегасе.

Общество В Петербурге потеплеет погода до 20 градусов уже в эту среду По словам научного руководителя Гидрометцентра России, дневная температура превысит двадцатиградусную отметку к третьему дню недели.