с чего всё началось

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия 828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.

Общество Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» Президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Шоу-бизнес Боярский уверен, что без психов не было бы искусства В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.

Космос Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.

Армия и оружие Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).

Интернет Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

Здоровье Названы признаки накопления опасных токсинов в организме Пока количество накапливаемых токсинов в организме невелико, человек не замечает никаких тревожных изменений.

Теннис Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

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Происшествия Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.

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Происшествия В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.

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