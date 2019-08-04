Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубежРИА Новости вчера в 23:36
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
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"Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там", - приводит слова Климкана портал "Обозреватель".Московский Комсомолец00:29
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Климкин: через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом
Московский Комсомолец00:29
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