с чего всё началось

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото очевидцев.

Авто Тюнеры построили армейский Hummer H1 Mil-Spec Специалисты ателье Mil-Spec Automotive представили «боевую» версию культового Hummer H1.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Авто Данила Багров в фильме «Брат 2» ездил на раритетном Cadillac DeVille Coupe Данила Багров в фильме «Брат 2» ездил на раритетном Cadillac DeVille Coupe, сошедшем с конвейера в 1975 году.

Общество На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Авто Гибридный УАЗ-2970 показали в Сети Специалисты Ульяновского автомобильного завода в 2006 году разработали модель УАЗ-2970, которая являлась более простой версией минивэна «Симба», выпускающегося на предприятии с конце 1990-х годов.

Общество Пособие на ребенка увеличено с 50 рублей до прожиточного минимума Напомним, в Саратовской области прожиточный минимум трудоспособного населения за первый квартал этого года составил 9 948 рублей.

Происшествия Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

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Происшествия Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.

Общество Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Армия и оружие Таджикские военные прибыли в Узбекистан для участия в АрМИ-2019 Таджикистан примет участие в эстафете военных медиков АрМИ-2019 в Узбекистане Представители разных стран собрались в "Домике дружбы", чтобы принять участие в жеребьевке.

Футбол Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара» Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.

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