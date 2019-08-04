с чего всё началось

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Хоккей «Спартак» обыграл «Маунтфилд» в товарищеском матче Московский хоккейный клуб "Спартак" по буллитам обыграл чешский "Маунтфилд" на товарищеском турнире Mountfield Cup.

Общество Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.

Происшествия Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.

Происшествия Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.

Происшествия В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Происшествия В Курской области автомобилист застрелил полицейского Полицейский попытался самостоятельно его задержать, но тот оказал сопротивление и выстрелил в инспектора ДПС из охотничьего ружья.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Футбол «Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Экономика ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

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