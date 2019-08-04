с чего всё началось

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Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

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Общество В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в Москве Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве.

Происшествия Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.

Происшествия Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху» Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.

Общество Москва стала лидером по психотическим расстройствам Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.

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