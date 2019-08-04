Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубежРИА Новости вчера в 23:36
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
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с чего всё началось
"Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там", - приводит слова Климкана портал "Обозреватель".Московский Комсомолец00:29
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Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов
Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра
Среди жертв стрелка, открывшего огонь в американском городе Дейтон (штат Огайо), оказалась его сестра.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Петербургский таксист принял роды у пассажирки из области
Петербургский таксист принял роды у пассажирки из Ленобласти, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на начальницу диспетчерской службы одного из таксопарков города Наталью.
Обновлено в 11:55
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80
Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).
Обновлено в 04:43
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера
Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ
В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.
Обновлено в 16:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Гаджеты
OnePlus работает над смартфоном OnePlus 7T
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских играх
Глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не принимают участие в Армейских играх.
Обновлено в 04:53
Футбол
Клубы топ-6 АПЛ теперь будут получать от продажи ТВ-прав больше аутсайдеров. Общий доход лиги – 4,35 млрд фунтов
Суммарный доход от продажи прав на трансляцию АПЛ за пределы Англии на период с 2019 по 2022 год вырос на 35 процентов и составляет 4,35 млрд фунтов.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено вчера в 11:28
Экономика
Американский минфин рассказал о применении новых санкций против РФ
В директиве поясняется, что ограничительные меры также не распространяются на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.
Обновлено в 01:44
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 15:35
Общество
Гороскоп на 4 августа: Стрельцам не мешало бы встретиться с друзьями
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Пластиковый Samsung Galaxy A50 испытали на прочность
Популярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до бестселлера Samsung Galaxy A50, который, как известно имеет пластиковый корпус.
Обновлено в 09:58
Экономика
Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
Обновлено в 17:04
Футбол
Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда вышла из борьбы за трансфер защитника «Лестера» Гарри Магуайра.
Обновлено в 14:57
Политика
Действие ДРСМД остановлено по инициативе США
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», — сказано в сообщении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено 02 августа в 04:33
Космос
Оригами-ровер выроет ямку в реголите и очистит солнечные панели сжатым газом
Компания Honeybee Robotics разработала для компактного оригами-ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.
Обновлено вчера в 10:48