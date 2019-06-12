Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕRT на русском 04:50
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли протестует против подарков Брэда Питта
Обновлено в 11:13
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть
Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 10:44
Политика
Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира
По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Общество
Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
Обновлено в 04:34
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Наука
Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон
Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.
Обновлено в 10:18
Общество
«Крымский мост может рухнуть зимой», — страшилки от «независимого эксперта из России»
По словам сомнительного «специалиста», необратимые и разрушительные процессы начнутся тогда, когда по мосту откроют железнодорожное сообщение, поскольку мост якобы не выдержит дополнительный вес в 6 тысяч тонн — вес состава из 60 вагонов.
Обновлено в 09:09
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Общество
В аэропорту «Симферополь» отметили присвоение имени Айвазовского
Напомни, присвоение имён аэропортам происходит по результатам проекта «Великие имена России».
Обновлено в 10:35
Политика
Гройсман поручил закупать уголь украинских шахт из-за долгов горнякам
«Во время встречи премьер-министр дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству Фонда госимущества разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:35
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Бойко заявил, что «Газпром» даёт «Нафтогазу» скидку в 25% от цен в ЕС
Российский «Газпром» готов продавать Украине природный газ по прямым контрактам на 25% дешевле, чем сегодня «Нафтогаз Украины» закупает в Европе.
Обновлено в 09:11
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Пригожин обратил внимание на новое фото Алсу
Супруг певицы Валерии обратил внимание на свежий пост исполнительницы, поставив «лайк» под фото Алсу в профиле.
Обновлено в 01:53
Политика
Продление «крымских санкций» согласовано постпредами стран Евросоюза
Решение о продлении пакета ограничительных мер по Крыму и Севастополю согласовано подготовительным комитетом постпредов стран Евросоюза и направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.
Обновлено в 06:14
Политика
Путин обсудил подготовку к саммиту ШОС с членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин обсудил в среду с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к предстоящим позднее на этой неделе саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 10:35
Происшествия
Алексей Навальный задержан в Москве
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Германии задержали уроженца Косово по подозрению в финансировании ИГ*
Уроженец самопровозглашенной республики Косово задержан в ФРГ по запросу генпрокуратуры, он подозревается в поддержке запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Захарова жестко ответила на слова Болтона о распространении РФ слухов
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление советника главы США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия, Китай и некоторые другие государства будто бы распространяют дезинформацию о якобы имеющихся разногласиях между американским лидером и его советниками.
Обновлено в 07:45