Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕRT на русском 04:50
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
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Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:30
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Общество
Uber начнет тестировать доставку еды беспилотниками в этом году
Сервис онлайн-заказов такси Uber приступит к тестированию доставки еды с помощью БПЛА уже в этом году, об этом компания сообщила в среду во время конференции Elevate Summit, которую Uber проводит в Вашингтоне.
Обновлено в 12:37
Политика
День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин
День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество
На прием к Путину в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На церемонию вручения госнаград в Кремле пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 11:32
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
В ВКС России допустили пилотирование истребителей девушками-летчицами
Девушки-курсанты Краснодарского училища, проходящие обучение на военных летчиц, смогут управлять любой авиацией, в том числе и истребителями, если проявят на то способности.
Обновлено в 05:27
Футбол
Вратарь сборной Гильерме может поменять «Локомотив» на «Спартак»
Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато.
Обновлено в 09:20
Политика
Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины
«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено в 12:46
Спорт
Российские волейболистки обыграли Болгарию в матче Лиги наций
Обновлено в 12:38
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, выступавшая под ником Лия, трагически погибла в квартире родителей в ночь со вторника на среду, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 12:28
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Общество
В Петербурге 500 военных музыкантов исполнили «Полет шмеля»
Все вместе на Дворцовой площади военные оркестры исполнят знаменитое произведение "Полет шмеля". Будут задействованы 500 музыкантов.
Обновлено в 09:29
Авто
Илон Маск создает автомобиль-субмарину из фильма о Джеймсе Бонде
На встрече с акционерами компании Tesla Илону Маску задали вопрос о перспективах создания автомобиля-субмарины.
Обновлено в 11:36
Общество
Петросян уточнил, сколько в Москве бедных
Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского
Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:39
Футбол
«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша
Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Самарской области у железнодорожной станции загорелся лес
В Самарской области около железнодорожной станции Курумоч загорелся лес на площади 5 га. На место происшествия направлен пожарный поезд.
Обновлено в 11:19