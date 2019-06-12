Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕRT на русском 04:50
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
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Происшествия
Навального задержали на акции в центре Москвы
Обновлено в 06:09
Музыка
Сергей Лазарев анонсировал русскую версию песни Scream
Популярный исполнитель Сергей Лазарев поздравил своих подписчиков с Днем России, а также анонсировал премьеру русской версии композиции Scream.
Обновлено в 16:00
Общество
В Москве продолжаются задержания на несогласованном шествии, среди них оказался замгендиректора «Transparency» Шуманов
Полиция продолжает задержания на несогласованном шествии в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца
Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Политика
Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400
Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Футбол
Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44
Политика
Путин поздравил россиян с Днем России
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлением по случаю Дня России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от народа и его стремления развивать страну.
Обновлено в 06:25
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Футбол
Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»
Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Общество
Умер президент СамГТУ Владимир Калашников в Самаре
Ушёл из жизни Владимир Васильевич Калашников, почётный гражданин города, бывший ректор Самарского государственного технического университета.
Обновлено в 14:34
Хоккей
Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года
В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Происшествия
После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела
Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 16:04
Музыка
Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров
Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено в 13:43
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Авто
Продажи автомобилей Lada Xray падают третий месяц подряд
Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Общество
Космонавты и музыканты поздравили россиян с Днем России
12 июня, в День России, граждан РФ на Красной площади поздравили Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, группа "Любэ", Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан и другие популярные отечественные исполнители.
Обновлено в 15:31
Политика
Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»
Обновлено вчера в 14:34
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39