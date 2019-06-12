Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕRT на русском 04:50

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
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Климкин не удивил Слуцкого

Вести.Ru13:36

Слуцкий: слова Климкина о реакции Украины на возвращение России в ПАСЕ никого не впечатлят

ТАСС12:56

Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Известия07:36

В Госдуме оценили реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

РИА Новости09:05

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Газета.Ru09:52

Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

RT на русском08:42

В Госдуме не исключают бойкота Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

ФАН10:59
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Происшествия

Навального задержали на акции в центре Москвы

Обновлено в 06:09
Музыка

Сергей Лазарев анонсировал русскую версию песни Scream

Популярный исполнитель Сергей Лазарев поздравил своих подписчиков с Днем России, а также анонсировал премьеру русской версии композиции Scream.
Обновлено в 16:00
Общество

В Москве продолжаются задержания на несогласованном шествии, среди них оказался замгендиректора «Transparency» Шуманов

Полиция продолжает задержания на несогласованном шествии в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца

Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Спасатели передали медикам туриста, которому стало плохо на Эльбрусе

Обновлено в 15:27
Политика

Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400

Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Футбол

Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44
Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлением по случаю Дня России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от народа и его стремления развивать страну.
Обновлено в 06:25
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Возлюбленную олигарха Владислава Доронина заподозрили в беременности

Обновлено в 15:00
Футбол

Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Общество

Умер президент СамГТУ Владимир Калашников в Самаре

Ушёл из жизни Владимир Васильевич Калашников, почётный гражданин города, бывший ректор Самарского государственного технического университета.
Обновлено в 14:34
Хоккей

Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года

В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

Польша создаст инфраструктуру для присутствия военных США

Обновлено в 14:52
Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без электричества

Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Происшествия

После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела

Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 16:04
Музыка

Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров

Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено в 13:43
Наука

Дельфины находят друзей благодаря общим интересам так же, как и люди

Обновлено в 13:25
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Авто

Продажи автомобилей Lada Xray падают третий месяц подряд

Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Общество

Космонавты и музыканты поздравили россиян с Днем России

12 июня, в День России, граждан РФ на Красной площади поздравили Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, группа "Любэ", Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан и другие популярные отечественные исполнители.
Обновлено в 15:31
Политика

Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана

Обновлено вчера в 13:40
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Гаджеты

Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T

Обновлено в 11:39
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