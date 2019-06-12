Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕRT на русском 04:50

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Климкин рассказал, как ответит Украина в случае возвращения России в ПАСЕ

ФАН06:56

Климкин рассказал об ответе Киева в случае возвращения России в ПАСЕ

Life.ru06:44

Климкин пообещал, что Украина ответит на возвращение России в ПАСЕ

Газета.Ru05:25

Климкин рассказал о действиях Украины при возвращения РФ в ПАСЕ

Московский Комсомолец05:54

Климкин рассказал о действиях Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

РИА Новости05:35

Климкин рассказал о действиях Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

РЕН ТВ05:59

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

RT на русском04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено вчера в 10:15
Политика

Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики

Обновлено вчера в 22:44
Общество

Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал

Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие

Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку

7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 06:36
Гаджеты

Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций

Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Обновлено в 06:28
Здоровье

Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Авто

Где в России продаются самые старые автомобили

Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Марш в поддержку журналиста Голунова проходит в Москве

Обновлено в 05:01
Кино

Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм

Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о детях и отношениях с Максимом Чернявским

Обновлено в 06:20
Футбол

Зане решит вопрос с переходом в «Баварию» после отпуска

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане поделился мненем о возможном продолжении карьеры в «Баварии».
Обновлено в 02:30
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Политика

В Молдавии начали драку министр и глава полиции

В Кишиневе произошла потасовка с участием нового главы МВД и начальником полиции. Перерасти в полноценную драку ей не дали полицейские.
Обновлено в 05:53
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Преемница Меркель призвала сотрудничать с Россией

Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к сотрудничеству с российской стороной.
Обновлено в 06:29
Футбол

Россия — Кипр 1:0

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Путин поздравил жителей страны с Днем России

Обновлено в 05:53
Общество

Российские судьи проиграли компьютерам в доверии

28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших

Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.
Обновлено в 06:30
Футбол

Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку

Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.
Обновлено в 05:43
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Финансы

Трамп раскритиковал деятельность ФРС

Ранее Трамп уже выражал недовольство деятельностью ФРС и обсуждал возможность отставки Пауэлла.
Обновлено вчера в 10:15
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

ВСУ формируют в Черниговской области новый танковый батальон

Обновлено в 05:06
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Наука

Почему люди влюбляются в похожих на себя, рассказали психологи

Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Обновлено вчера в 18:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное