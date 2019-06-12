Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕRT на русском 04:50
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
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Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал
Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие
Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку
7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций
Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Марш в поддержку журналиста Голунова проходит в Москве
Обновлено в 05:01
Кино
Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм
Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
Зане решит вопрос с переходом в «Баварию» после отпуска
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане поделился мненем о возможном продолжении карьеры в «Баварии».
Обновлено в 02:30
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Политика
В Молдавии начали драку министр и глава полиции
В Кишиневе произошла потасовка с участием нового главы МВД и начальником полиции. Перерасти в полноценную драку ей не дали полицейские.
Обновлено в 05:53
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Преемница Меркель призвала сотрудничать с Россией
Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к сотрудничеству с российской стороной.
Обновлено в 06:29
Футбол
Россия — Кипр 1:0
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Обновлено в 05:53
Общество
Российские судьи проиграли компьютерам в доверии
28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших
Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.
Обновлено в 06:30
Футбол
Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку
Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.
Обновлено в 05:43
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Финансы
Трамп раскритиковал деятельность ФРС
Ранее Трамп уже выражал недовольство деятельностью ФРС и обсуждал возможность отставки Пауэлла.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Наука
Почему люди влюбляются в похожих на себя, рассказали психологи
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17