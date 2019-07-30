Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с ЛавровымРоссийский Диалог 11:15
Как стало известно, украинские средства массовой информации разнесли слух о том, что встреча Климкина и Лаврова 3 марта 2016 года закончилась словесной перепалкой и руганью. Тогда, со слов Климкина, он обсуждал с российским дипломатом судьбу осужденных украинцев, передает "Российский Диалог".
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
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Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
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Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
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Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Мир: Метеорит размером с футбольный мяч приземлился в Индии
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На Коломяжском проспекте насмерть сбили человека
Очевидцы утверждают, что черный «Форд фокус» ехал с явным превышением скорости и сбил на пешеходном переходе молодого человека, которому на вид около 23 лет.
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Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
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«Ювентус» выдвинул «МЮ» условия обмена Дибалы на Лукаку
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
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Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
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Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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InterContinental Hotels Group (IHG), владелец сетей отелей Holiday Inn и InterContinental Hotels, прекратит ставить в номерах миниатюры шампуней, гелей для душа и других средств в рамках борьбы с пластиковыми отходами.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По данным ведомства, огонь охватил три жилых здания и пять нежилых построек на улице Волгина.
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Гаджеты
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Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
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Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу
Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
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