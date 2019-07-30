Политика

Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с ЛавровымРоссийский Диалог 11:15

Как стало известно, украинские средства массовой информации разнесли слух о том, что встреча Климкина и Лаврова 3 марта 2016 года закончилась словесной перепалкой и руганью. Тогда, со слов Климкина, он обсуждал с российским дипломатом судьбу осужденных украинцев, передает "Российский Диалог".
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