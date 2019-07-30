Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с ЛавровымРоссийский Диалог 11:15
Как стало известно, украинские средства массовой информации разнесли слух о том, что встреча Климкина и Лаврова 3 марта 2016 года закончилась словесной перепалкой и руганью. Тогда, со слов Климкина, он обсуждал с российским дипломатом судьбу осужденных украинцев, передает "Российский Диалог".
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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
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Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
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Технологии
Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков
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Экономика
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Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
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В Японии из-за аномальной жары погибли одиннадцать граждан.
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