Политика

Климкин рассказал о прекращении Венгрией выдачи паспортов украинцам
Известия
18:37

Министр посчитал это положительным знаком, а также напомнил, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что выдача паспортов на территории Украины не противоречит украинским законам, пишет RT.
Известия18:37
Павел Климкин
Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось.
— Павел Климкин, украинский дипломатREGNUM 14:25

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