Климкин рассказал о предложении выпить водки от ЛавроваГазета.Ru 17:00

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН. По его утверждению, Лавров в 2015 году, помимо него, приглашал министров иностранных дел Германии и Франции.

Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова

Финансы Акции РФ закрывают неделю ростом Столь же существенный рост показали акции Транснефти - 5,29% до 160.350,0 рублей.

Политика Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая 22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.

Шоу-бизнес Миллу Йовович на Каннском фестивале подвело слишком тесное декольте Платье выглядело бы прелестно, если бы не слишком тесный лиф, передавивший грудь звезды.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Общество Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».

Происшествия Жителей жилого дома на юге Москвы эвакуировали из-за пожара Жилой дом загорелся на юге Москвы. Площадь пожара составляет 509 кв. м, его жильцов эвакуировали.

Политика Помпео поручил одобрить продажи оружия в Саудовскую Аравию Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту США одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Футбол Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон» Вице-президент "Монако" Олег Петров после поражения от "Ниццы" (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона.

Общество Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.

Политика Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.

Энергетика РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Космос SpaceX вывела в космос 60 спутников для глобального интернета Компания SpaceX после старта ракеты Falcon 9 успешно вывела в космос 60 спутников проекта Starlink, предназначенных для раздачи глобального интернета.

Шоу-бизнес Дочь Филиппа Киркорова впервые влюбилась У Аллы-Виктории уже появился первый ухажер: мальчик Федя делает наследнице певца подарки.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Здоровье Женщина боялась ослепнуть и похудела на 48 кг Женщина отказалась от выпечки и начала правильно питаться, в результате за полгода она сбросила 48 кг, которые набрала в первый год замужества.

Общество Машины, квартиры, Жданова. Куда тратили фонд поддержки бизнеса в Агинском Друзьяшки Межрайонный фонд поддержки предпринимательства был создан в 2008 году для помощи бизнесу в трёх районах округа: Агинском, Могойтуйском и Дульдургинском.

Происшествия В Мексике разбился вертолет Ми-17 Российский вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морского флота Мексики, разбился на территории страны.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Кино Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.

Политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.