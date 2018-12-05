с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что стало бы лучшей санкцией в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. По его словам, нельзя ввести ограничительные меры только против береговой охраны и руководства российского флота.

Политика Политика США выдвинули России ультиматум по ДРСМД Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года.

Политика Политика Госдеп пообещал России «последствия и боль» за украинских моряков В Госдепартаменте США в очередной раз призвали Россию отпустить задержанных вблизи Керченского пролива в Черном море украинских моряков, пригрозив, что в случае отказа Россию ждут боль и последствия.

Политика Политика На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса Граждане Украины могут потерять свои рабочие места, если российский бизнес уйдет из страны.

Армия и оружие Армия и оружие Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на боевое дежурство в России

Политика Политика Мюллер добился от экс-советника Трампа показаний о контактах с Россией В США ведущий "российское дело" спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что экс-помощник президента страны Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн не должен быть приговорен к тюремному заключению, передает ТАСС.

Политика Политика Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате.

Политика Политика Трамп выразил уверенность в заключении торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты и Китай заключат торговое соглашение «сейчас или в будущем».

Политика Политика Французская газета назвала важный фактор международного успеха Путина Великолепное образование президента России Владимира Путина является причиной того, что Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов на протяжении многих лет.

Политика Политика Порошенко назвал условие для победы Путина на выборах на Украине Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что президент России Владимир Путин победит, если украинские власти перенесут президентские выборы в стране.

Политика Политика Выяснилась причина ухода Грызлова с заседания по Донбассу в Минске Причина ухода постпреда РФ на переговорах в Минске Бориса Грызлова с заседания контактной группы во время выступления представителя Украины Евгения Марчука заключается в том, что последний начал обсуждать вопрос, не имеющий отношения к мирному урегулированию в Донбассе.

Политика Политика Доклад ЦРУ убедил сенаторов в причастности принца к убийству Хашкаджи

Политика Политика Ведущий «России 1» объяснил, почему выгнал украинского эксперта Телеведущий Евгений Попов в своем Instagram рассказал, почему выгнал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" украинского политолога Максима Яли.

Политика Политика Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы

Политика Политика СМИ узнали об отказе Константинополя в автокефалии Украине В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.