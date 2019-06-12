Политика

Климкин рассказал о действиях Украины после возвращения России в ПАСЕТелеканал 360° 07:34

Если Россия не выполнит выдвинутые Ассамблеей условия и делегация страны вернется в ПАСЕ, то украинская сторона будет использовать более прагматичный подход к своему участию в Совете Европы. Такое заявление сделал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Европейская правда».
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WSJ: экс-помощница Трампа ответит на вопросы законодателей США

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Обновлено вчера в 10:19
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Обновлено в 17:45
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В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

Обновлено в 12:34
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На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
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СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
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Названа дата перевода дипломов российских вузов в электронный формат

Дипломы в электронном виде, доступ к которым будет у работодателей, начнут выдавать российские вузы к 2021 году.
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Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
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Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено в 18:20
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Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
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Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться

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Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.
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Вторую солнечную электростанцию начали строить в Бурятии

В Бурятии стартовало строительство второй солнечной электростанции.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
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В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

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Хольмен покинул московское «Динамо»

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Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
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Финансы

Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле

Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.
Обновлено в 19:15
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В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
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Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
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Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.
Обновлено в 14:45
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