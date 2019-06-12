Климкин рассказал о действиях Украины после возвращения России в ПАСЕТелеканал 360° 07:34

Если Россия не выполнит выдвинутые Ассамблеей условия и делегация страны вернется в ПАСЕ, то украинская сторона будет использовать более прагматичный подход к своему участию в Совете Европы. Такое заявление сделал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Европейская правда».

Климкин рассказал о действиях Украины после возвращения России в ПАСЕ

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