Политика
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из РоссииRT на русском07:32
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом он сказал в эфире программы «Завтрак с 1 + 1».
RT на русском07:32
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Политика
Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде
Российский лидер Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.
Обновлено в 06:11
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко
Московский футбольный клуб «Спартак» 8 января расторг контракт с экс-полузащитником сборной Финляндии Романом Еременко.
Обновлено в 10:13
Политика
Путин рассказал, как не смог попасть в Эрмитаж
Обновлено в 08:16
Политика
Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря
Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
Обновлено в 06:00
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
В Солсбери демонтируют крышу дома Скрипаля
Военные разберут крышу дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщают британские СМИ.
Обновлено в 07:53
Политика
Посольство России отреагировало на заявления СМИ о жизни Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отреагировали на публикацию The Telegraph о жизни экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после покушения.
Обновлено в 09:49
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Политика
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Минфин США расширил санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него ещё семь имён, а также 23 компании и один бизнес-джет.
Обновлено в 10:09
Кино
Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Общество
На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане
Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Космос
Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС
"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео
В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.
Обновлено в 08:26
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Футбол
Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака»
Обновлено в 08:41
Общество
В МВД назвали любимую купюру фальшивомонетчиков
"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Германии задержан причастный к утечке личных данных политиков
Полиция Германии задержала подозреваемого по делу о публикации в интернете личных данных немецких политиков и знаменитостей, сообщает Der Spiegel.
Обновлено в 04:45
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $58
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже (ICE) стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $58 за баррель.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи
В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Футбол
«Крылья Советов» арендуют футболиста «Спартака» Джано Ананидзе
Обновлено в 08:33
Происшествия
Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы в Санкт-Петербурге
Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Общество
МЧС рекомендовало не держать ёлки в квартирах слишком долго
Новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время, предупредили в МЧС России по Москве.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В центре Львова избили почетного консула Бельгии
Почетный консул Бельгии на Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове, сообщает во вторник сайт газеты "Вести".
Обновлено в 09:46
Политика
Турция закрыла для судоходства пролив Босфор
Во вторник, 8 января, власти Турции приняли решение о закрытии пролива Босфор для прохода судов.
Обновлено в 06:01
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50