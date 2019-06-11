Политика

Климкин признал невозможность скорого вступления Украины в ЕвросоюзNews.ru вчера в 15:41

Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Кто-то слышал, что через 10 лет уже реальнее, но всё ещё ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо начинать буквально завтра, — написал Климкин на своей странице в Facebook.
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