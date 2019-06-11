Политика
Климкин признал невозможность скорого вступления Украины в ЕвросоюзNews.ru вчера в 15:41
Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Кто-то слышал, что через 10 лет уже реальнее, но всё ещё ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо начинать буквально завтра, — написал Климкин на своей странице в Facebook.
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Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»
Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено 10 июня в 16:43
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Сирии
Ранее СМИ сообщили, что военные Израиля нанесли ракетный удар по аэродрому Т4 в сирийском Хомсе.
Обновлено вчера в 19:53
Космос
Новое открытие ученых сужает поиск обитаемых экзопланет во Вселенной
Обновлено вчера в 18:01
Здоровье
Врачи выявили неожиданную пользу кофе
Обновлено вчера в 16:45
Игры
CD Projekt Red поделилась новыми скриншотами Cyberpunk 2077
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Литва передала почти миллион боеприпасов украинской армии
Литва передала Украине бесплатно почти миллион боеприпасов, не используемых литовской армией, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Андрей Герус рассказал, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, однако президент понимает, что это является проблемой.
Обновлено в 03:56
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Общество
В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Xiaomi официально представила фитнес-браслет Mi Band 4
Компания Xiaomi официально представила новый фитнес-браслет Mi Band 4.Устройство отличается от своего предшественника тем, что площадь его экрана увеличилась на 40%.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Происшествия
На месте проведения марша в поддержку Голунова заметили автозаки
Фото: Сергей Карпов Фото: Юрий Белят / Дождь О проведении марша в поддержку Голунова сообщили 10 июня.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Боец из Чечни арестован в Польше
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
США направят в Польшу еще тысячу военнослужащих
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено вчера в 11:59
Кино
Чип и Дейл вернулись: Disney анонсировал новые выпуски
Обновлено вчера в 18:58