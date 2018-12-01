Политика
Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судов
Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судовГазета.Ruвчера в 22:35
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны могут закрыть ряд украинских портов для российских судов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев обсуждает несколько вариантов действий после инцидента в Керченском проливе.
Газета.Ruвчера в 22:35
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Климкин: на Украине обсуждают возможность ограничения пропуска российских судов в порты
RT на русскомвчера в 20:17
Киев рассматривает возможность ограничить допуск российских судов в порты Украины
Московский Комсомолецвчера в 18:46
В МИД Украины заявили о возможности запрета судам РФ заходить в некоторые порты
Интерфаксвчера в 15:25
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика
Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 07:06
Политика
Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший
Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 07:05
Политика
Отмененная ранее встреча Меркель и Трампа на G20 состоится в субботу
Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа на полях G20, отмененная в пятницу из-за опоздания главы германского правительства, состоится в субботу, заявили РИА Новости в кабмине ФРГ.
Обновлено в 07:03
Политика
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
Обновлено в 06:54
Политика
В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам
Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.
Обновлено в 06:46
Политика
Парламент ДНР утвердил нового премьер-министра
Народный совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) единогласно утвердил нового премьер-министра.
Обновлено в 07:03
Политика
Финский журналист обвинил россиян в «отоплении квартир без надобности»
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Опубликовано видео испытания модернизированной ракеты системы ПРО
Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.
Обновлено в 05:32
Политика
Трамп пообещал встретиться с Путиным «в подходящее время»
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в «подходящее время», но не на саммите G20 в Буэнос-Айресе, где их переговоры отменили из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 03:45
Политика
Песков рассказал о письме Коэна в Кремль
Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:54
Политика
Летевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель засняли пассажиры
Канцлер Германии прилетела на саммита G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.
Обновлено в 04:29
Политика
Книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в 2018 году в США
Обновлено в 07:10
Политика
Порошенко назвал сроки проведения объединительного собора на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный собор" церкви в стране может пройти в середине декабря.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) со 100-летием со дня основания.
Обновлено в 04:51
Политика
Саудовские СМИ назвали встречу Путина с принцем «ключевым событием»
Саудовские СМИ назвали первую встречу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина ключевым событием первого дня саммита большой «двадцатки».
Обновлено в 06:44