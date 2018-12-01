Политика
Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судов
Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судовГазета.Ruвчера в 22:35
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны могут закрыть ряд украинских портов для российских судов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев обсуждает несколько вариантов действий после инцидента в Керченском проливе.
Газета.Ruвчера в 22:35
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Климкин: на Украине обсуждают возможность ограничения пропуска российских судов в порты
RT на русскомвчера в 20:17
Киев рассматривает возможность ограничить допуск российских судов в порты Украины
Московский Комсомолецвчера в 18:46
В МИД Украины заявили о возможности запрета судам РФ заходить в некоторые порты
Интерфаксвчера в 15:25
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика
Путин начал рабочий день завтраком с Меркель без прессы
Обновлено в 08:41
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования по поводу кончины Джорджа Буша-старшего. Об этом говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 08:42
Политика
Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 08:40
Политика
Гребенщиков перенес концерты «Аквариума» на Украине
Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил о переносе концертов, которые были запланированы в декабре 2018 года на Украине.
Обновлено в 08:36
Политика
СБУ вызвала на допрос священников канонической УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос священников Сарненской и Ровенской епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 08:43
Политика
В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам
Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.
Обновлено в 08:03
Политика
Россияне высмеяли упрек финского журналиста в «излишнем отоплении»
Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии.
Обновлено в 08:41
Политика
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.
Обновлено в 08:09
Политика
Парламент ДНР утвердил нового премьера
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики единогласно утвердил нового премьера, им стал исполняющий обязанности зампредседателя совета министров Александр Ананченко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Опубликовано видео испытания модернизированной ракеты системы ПРО
Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.
Обновлено в 05:32
Политика
Песков рассказал о письме Коэна в Кремль
Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:54
Политика
Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) со 100-летием со дня основания.
Обновлено в 08:31
Политика
Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году
Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Обновлено в 08:40
Политика
Книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в 2018 году в США
Обновлено в 07:49