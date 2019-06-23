Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»Газета.Ru вчера в 10:05
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал. По его словам, со вторника, 25 июня, украинское государство начнет давить на Россию с новыми силами.
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«А когда были старые?» — в Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления»
Пятый каналвчера в 14:29
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
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В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке
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Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 17:03
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено вчера в 02:44
Здоровье
Новые случаи менингококковой инфекции зафиксированы в Новосибирске
Как сообщалось, в первой половине июня в Новосибирске заболело 25 человек. После было зафиксировано еще несколько случаев.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено 22 июня в 00:25
Политика
Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».
Обновлено вчера в 08:36
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Драка в Нижних Сергах выявит «наследника» Вагифа Камышловского
Теневой лидер азербайджанской диаспоры должен проявить себя, чтобы решать проблемы своих земляков в Свердловской области Конфликт в Нижних Сергах, во время которого в драке погиб местный житель - представитель азербайджанской диаспоры – приведет к побочному эффекту.
Обновлено вчера в 17:55
Космос
Командиром на МКС вновь стал россиянин
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено вчера в 08:04
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами
Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Уничтоженный RQ-4: аналитики заметили странное обстоятельство
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
Появились фото Луганского аэропорта в первые дни после окончания боёв
Об интенсивности боёв за Луганский аэропорта говорит хотя бы количество гильз от боеприпасов на территории объекта Бои за Луганский аэропорт продолжались с апреля по сентябрь 2014 года.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Несколько государств выступили за возвращение России в ПАСЕ
Многие государства выступили за принятие резолюции, предоставляющей России возможность вернуться в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты
Xiaomi CC9: дата анонса и красочная фотогалерея
Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация смартфонов Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e состоится на следующей неделе, 2 июля 2019.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Рейс в Турцию из Новосибирска задержан из-за неисправности самолета
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Jeep Grand Cherokee Барака Обамы продадут на аукционе
В американском штате Коннектикут в июле состоится аукцион, на котором будет продан внедорожник Jeep Grand Cherokee Барака Обамы.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
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Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Направление ветра поменяется на северо-западное, его скорость составит 5-10 м / с. Стрелка барометра установится на значении 756 мм рт. ст. Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в субботу, 22 июня, не побила рекорд 1917 года, как это ожидали синоптики.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Мэр Челябинска Елистратов может уйти в отставку
Глава Челябинска Владимир Елистратов может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея.
Обновлено вчера в 21:46