Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»Газета.Ru 10:05

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал. По его словам, со вторника, 25 июня, украинское государство начнет давить на Россию с новыми силами.

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Армия и оружие У берегов Крыма заметили два военных самолета США Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.

Политика ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.

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