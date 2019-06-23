Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»Газета.Ru 10:05

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал. По его словам, со вторника, 25 июня, украинское государство начнет давить на Россию с новыми силами.

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