Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»Газета.Ru 10:05
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал. По его словам, со вторника, 25 июня, украинское государство начнет давить на Россию с новыми силами.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Общество
На акции против полицейского произвола в Санкт-Петербурге задержали трех человек
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте проходит акция против незаконных преследований журналистов и активистов, организатором которой является молодежное движение «Весна».
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения ракеты для Ми-28НМ
Канал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой управляемой ракеты для ударного вертолета Ми-28НМ, которая считается «убийцей» танков.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 12:51
Спорт
Российские гимнастки стали третьими в многоборье на ЕИ-2019
Сборная России по художественной гимнастике завоевала бронзу в групповом многоборье на Европейских играх, которые проходят в Минске.
Обновлено в 12:33
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками
По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Обновлено в 06:44
Футбол
Роналду оставил € 20 тыс. «чаевых» сотрудникам курорта в Греции, где отдыхал
Сутки пребывания в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в € 8 тыс. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около € 20 тыс. в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.
Обновлено в 12:05
Автоспорт
«Торо Россо»: Квят провёл стабильную гонку
Даниил провёл стабильную гонку и хорошо справлялся с шинами. Алекс уже ко второму кругу потерял пять позиций.
Обновлено в 12:51
Общество
В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова
Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.
Обновлено в 03:25
Авто
Авторынок России занял 12-е место в мире
В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Футбол
Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд
Обновлено в 11:47
Политика
Климкин допустил встречу Путина и Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что не готовит для Тарзана
В разговоре с ведущим Максимом Галкиным певицы призналась, что не готовит для любимого мужа Тарзана.
Обновлено в 07:52