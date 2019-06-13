Политика

Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕСRT на русском 07:59

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, страна сможет вступить в Европейский союз. Как он написал на своей странице в Facebook, это может произойти примерно в 2035 году.
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Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Lenta.ru08:01

Климкин определил реальные сроки вступления Украины в ЕС

Газета.Ru07:40

Климкин сделал прогноз касательно вступления Украины в ЕС

News.ru07:55

Украина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году, считает Климкин

РИА Новости07:43

Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС

RT на русском07:59

Климкин на основе школьной арифметики рассчитал год вступления Украины в ЕС

Известия07:38

Климкин с помощью «школьной арифметики» рассчитал год вступления Украины в ЕС

Интерфакс06:56
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Обновлено в 05:02
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Политика

В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»

Обновлено вчера в 13:52
Экономика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Теннис

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Обновлено в 07:31
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество

В Самарской области ожидаются ночные заморозки

Ночью 14 июня местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°, сообщает Приволжское УГМС.
Обновлено в 08:47
Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Здоровье

ФСИН отправит первый «Марафон здоровья» во Владимирскую область

18 июня "Марафон здоровья" направится во Владимирскую и Ивановскую области, где в течение двух дней на базе медико-санитарных частей в нескольких учреждениях ФСИН будут вести прием осужденных, нуждающихся в высокотехнологичной специализированной медицинской помощи кардиологического, онкологического, неврологического, ортопедического и иных профилей.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы

Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева

Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время

Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Космос

Испытания гиперзвуковой системы HSTDV в Индии завершились неудачей

Обновлено в 00:19
Гаджеты

Astra Linux появится на российских смартфонах и планшетах

Сообщается, что смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, а планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Минобороны Азербайджана: Армянские войска пытались сбить наши самолёты

В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опровергли сообщения об обстреле азербайджанских самолётов армянскими силами ПВО.
Обновлено в 06:16
Общество

Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Политика

Медведев раскритиковал траты Роскосмоса

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Общество

Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено 11 июня в 10:15
Общество

В Якутске четыре выпускника получили на ЕГЭ по математике 100 баллов

Обновлено в 03:18
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
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