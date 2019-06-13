Политика

Климкин предсказал год вступления Украины в ЕСLenta.ru 08:01

Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС. "Поэтому до тех пор [мы] должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев", — отметил глава МИД.
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Украина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году, считает Климкин

РИА Новости07:43

Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Lenta.ru08:01

Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС

RT на русском07:59

Глава МИД Украины назвал реальный срок вступления страны в Евросоюз

РБК09:23

Климкин определил реальные сроки вступления Украины в ЕС

Газета.Ru07:40

Климкин на основе школьной арифметики рассчитал год вступления Украины в ЕС

Известия07:38

Климкин с помощью «школьной арифметики» рассчитал год вступления Украины в ЕС

Интерфакс06:56
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Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

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Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
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Общество

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Обновлено в 09:47
Общество

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Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
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Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторов

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии.
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Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
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Хачанов вылетел во втором круге турнира в Штутгарте

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира ATP в Штутгарте (Германия).
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Финансы

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Общество

Roshen получила исключительное право на использование красной ленты на упаковке торта

"Суд обязал кабинет министров признать и зарегистрировать за корпорацией Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является красный цвет в упаковке кондитерских изделий", - приводит издание цитату из приговора.
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Кино

Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» не понравился кинокритикам

Четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы

Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
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Эвакуированных жильцов дома на Выборгской расселят в маневренный фонд

Эвакуированных из-за трещин в доме на Выборгской улице жильцов в ближайшее время разместят в маневренном фонде.
Обновлено в 06:26
Футбол

«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева

Обновлено в 08:39
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила двух человек

Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Политика

ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Ожидается, что ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса.
Обновлено в 06:25
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после того, как съели плоды личи

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Гаджеты

В начале следующего года Phison представит SSD-контроллер со скоростью 6500 Мбайт/с

Ключевой особенностью новинки станет поддержка более высокой скорости передачи данных — вплоть до 6500 Мбайт / с. Ещё в начале этого года компания Phison продемонстрировала свой контроллер PS5016, предназначенный для твердотельных накопителей нового поколения с возможностью подключения по четырём линиям PCIe 4.0.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
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Политика

Дуда рассказал об отношениях России и Польши

Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Общество

В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян

В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
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