Политика
Климкин предсказал год вступления Украины в ЕСLenta.ru 08:01
Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС. "Поэтому до тех пор [мы] должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев", — отметил глава МИД.
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Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 10:01
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Общество
ВИЧ-положительной женщине разрешили усыновить племянника
Ранее российское правительство позволило судам в подобных ситуациях отходить от нормы Семейного кодекса, не разрешающей усыновлять детей людям с ВИЧ, гепатитом С и другими болезнями из специального перечня.
Обновлено в 09:47
Общество
Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Политика
Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторов
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»
Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Теннис
Хачанов вылетел во втором круге турнира в Штутгарте
Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира ATP в Штутгарте (Германия).
Обновлено в 09:47
Финансы
Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд
Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»
Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 09:00
Общество
Roshen получила исключительное право на использование красной ленты на упаковке торта
"Суд обязал кабинет министров признать и зарегистрировать за корпорацией Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является красный цвет в упаковке кондитерских изделий", - приводит издание цитату из приговора.
Обновлено в 10:14
Кино
Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» не понравился кинокритикам
Четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Происшествия
Эвакуированных жильцов дома на Выборгской расселят в маневренный фонд
Эвакуированных из-за трещин в доме на Выборгской улице жильцов в ближайшее время разместят в маневренном фонде.
Обновлено в 06:26
Футбол
«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Политика
ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Ожидается, что ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса.
Обновлено в 06:25
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
В начале следующего года Phison представит SSD-контроллер со скоростью 6500 Мбайт/с
Ключевой особенностью новинки станет поддержка более высокой скорости передачи данных — вплоть до 6500 Мбайт / с. Ещё в начале этого года компания Phison продемонстрировала свой контроллер PS5016, предназначенный для твердотельных накопителей нового поколения с возможностью подключения по четырём линиям PCIe 4.0.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Дуда рассказал об отношениях России и Польши
Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Общество
В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян
В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58