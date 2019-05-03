Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»Известия вчера в 18:25
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Читать в источнике
Оценить118
Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости вчера в 17:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:23, Ашберн
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Общество
6 продуктов, которые могут исчезнуть из магазинов в ближайшее время
Какао Мед Хлеб Треска Вино Клубника Какао Какао, или шоколадные деревья, которые произрастают в западноафриканской Гане, рискуют исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В Екатеринбурге сгорел склад с резиной и рубероидом
Огонь распространялся молниеносно, так как здесь хранились рубероид и резинотехнические изделия. Пожар был площадью 300 квадратных метров.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено вчера в 20:57
Космос
Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети
Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено 01 мая в 12:38
Общество
Под Астраханью рыбаков напугала гигантская трехметровая змея
Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 13:52
Интернет
Самым популярным браузером в мире признан Google Chrome
Экспертами был проведен анализ использования браузеров пользователями Интернета, в результате чего удалось определить самый популярный среди них.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Музыка
Вручили премии Billboard Music Awards
Премия Billboard Music Awards создана музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония наград прошла через год.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Гуайдо открыто заговорил об иностранном вторжении в Венесуэлу
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не исключает иностранного военного вмешательства для свержения законного лидера страны Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Citroen HY Panelvan 1950 года продали на аукционе Sotheby’s за 43 700 €
Обновлено вчера в 22:45
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Миллиардера из США признали виновным в мошенническом сбыте опиоидов
Американский миллиардер, основатель фармацевтической компании Insys Therapeutics Джон Капур признан виновным в мошенническом сбыте опиоидов.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
Впервые за долгое время певица увиделась с младшей дочерью Моникой, которая проживает с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, в Штатах.
Обновлено в 00:00
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено вчера в 12:56