Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»Известия 18:25
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Читать в источнике
Оценить21
Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости 17:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:52, Ашберн
Экономика
Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Энергетика
В январе-апреле Россия увеличила добычу газа на 3,4%
Объем добычи газа в России в январе-апреле 2019 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 261,53 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
Обновлено в 04:17
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Авто
Пикап Toyota Hilux получил спецверсию Hilux Special Edition
Увидела свет новая версия пикапа Toyota Hilux под названием Hilux Special Edition.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о возможном шторме и мокром снеге 3 мая.
Обновлено в 17:30
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Политика
Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру нового постпреда при ООН
Президент США Дональд Трамп направил на утверждение сената кандидатуру Келли Крафт на пост нового постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено в 18:59
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Культура
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Футбол
«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Челси»
Менее звучный из двух полуфиналов Лиги Европы прошёл во Франкфурте. Местный "Айнтрахт" принял "Челси".
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Футбол
Хави объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Экс-игрок «Барселоны» и национальной команды Испании Хави объявил о завершении спортивной карьеры по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 13:39
Политика
Министр обороны Великобритании уволен со скандалом
Увольнение связано с утечкой информации о китайской компании Huawei, сообщает The Sunday Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
Чемезов: «Турция - привлекательный рынок для Су-57»
Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 уже согласованы, сказал Чемезов.
Обновлено в 10:21
Общество
Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту
Обновлено в 03:23
Происшествия
СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти
Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Авто
Самым популярным в РФ автомобилем с пробегом стал Renault Logan
Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие европейские автомобили с пробегом стали самыми продаваемыми в России за 2019 год.
Обновлено в 18:10
Политика
На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18